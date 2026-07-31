Южная Корея вернется на ВЭФ во Владивостоке Фото: Андрей Михайлов. Перейти в Фотобанк КП

Южная Корея планирует принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2026 году – это стало неожиданным сигналом о возможном возобновлении деловых контактов после нескольких лет охлаждения. Эксперты связывают решение Сеула не с политикой, а с экономикой: корейский бизнес потерял значительную часть российского рынка и теперь пытается вернуться. Товарооборот между странами упал почти втрое – с рекордных 29,9 миллиарда долларов в 2021 году до 10,9 миллиарда в 2025-м, это минимум с 2009 года. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По словам заведующего кафедрой ГУУ Сергея Чуева, Южная Корея вынуждена была закрыть заводы и представительства в России, и именно желание восстановить позиции толкает ее обратно. Падение поставок автомобилей продолжается: за январь-май 2026 года экспорт сократился еще на 39%. Освободившиеся ниши заняли китайские производители, и отвоевать долю рынка становится все сложнее. Также важна ситуация вокруг бывшего завода Hyundai в Петербурге – возможность обратного выкупа ограничена по времени.

«Сеул возвращается на форум, потому что подсчитал потери. Отвоевывать свою долю рынка с каждым годом становится все труднее», – отмечает старший преподаватель Финансового университета Алексей Кудряшов.

США и Япония вряд ли будут жестко критиковать этот шаг, ведь сами союзники используют избирательный подход к санкциям – например, участвуют в «Сахалине-1» и «Сахалине-2». А вот Китай и Индия, вероятно, не обрадуются усилению конкуренции. Восстановление прежних позиций потребует больших усилий, чем несколько лет назад.

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