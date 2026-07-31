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НовостиОбщество31 июля 2026 3:13

Южная Корея вернется на ВЭФ во Владивостоке

Товарооборот между странами за четыре года сократился почти втрое
Алина БОНДАРЕНКО
Южная Корея вернется на ВЭФ во Владивостоке

Южная Корея вернется на ВЭФ во Владивостоке

Фото: Андрей Михайлов. Перейти в Фотобанк КП

Южная Корея планирует принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2026 году – это стало неожиданным сигналом о возможном возобновлении деловых контактов после нескольких лет охлаждения. Эксперты связывают решение Сеула не с политикой, а с экономикой: корейский бизнес потерял значительную часть российского рынка и теперь пытается вернуться. Товарооборот между странами упал почти втрое – с рекордных 29,9 миллиарда долларов в 2021 году до 10,9 миллиарда в 2025-м, это минимум с 2009 года. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По словам заведующего кафедрой ГУУ Сергея Чуева, Южная Корея вынуждена была закрыть заводы и представительства в России, и именно желание восстановить позиции толкает ее обратно. Падение поставок автомобилей продолжается: за январь-май 2026 года экспорт сократился еще на 39%. Освободившиеся ниши заняли китайские производители, и отвоевать долю рынка становится все сложнее. Также важна ситуация вокруг бывшего завода Hyundai в Петербурге – возможность обратного выкупа ограничена по времени.

«Сеул возвращается на форум, потому что подсчитал потери. Отвоевывать свою долю рынка с каждым годом становится все труднее», – отмечает старший преподаватель Финансового университета Алексей Кудряшов.

США и Япония вряд ли будут жестко критиковать этот шаг, ведь сами союзники используют избирательный подход к санкциям – например, участвуют в «Сахалине-1» и «Сахалине-2». А вот Китай и Индия, вероятно, не обрадуются усилению конкуренции. Восстановление прежних позиций потребует больших усилий, чем несколько лет назад.

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