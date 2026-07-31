Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП в Кавалеровском округе Приморья

Мотоциклист попал реанимацию после ДТП в Кавалеровском округе Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кавалеровском округе Приморья произошло ДТП с тяжелыми последствиями – на трассе Кавалерово – Хрустальный столкнулись автомобиль и мотоцикл. По предварительным данным, 39-летняя женщина на «Ниссан Либерти» поворачивала налево и не уступила дорогу мотоциклу «Сузуки Джебел», который ехал во встречном направлении. Удар был сильным – 39-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован в реанимацию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Стаж водителя автомобиля – 8 лет, за нарушения в этом году она не привлекалась. А вот у мотоциклиста вообще не было водительского удостоверения – и это не первый случай: в 2026 году его уже дважды штрафовали за управление без прав и отсутствие страховки. Оба водителя трезвы.

По факту ДТП инспекторами ГАИ проводится проверка.

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