Во Владивостоке простились с Эдуардом Сандлером Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке 31 июля прошло прощание с Эдуардом Михайловичем Сандлером - управляющим Приморским спортивным обществом «Динамо», руководителем профессиональных клубов, человеком, который всю жизнь посвятил развитию спорта на Дальнем Востоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Церемония состоялась в спортивном комплексе «Олимпиец» на улице Батарейной, 2, в 12:00. Проводить его пришли те, кто знал Эдуарда Михайловича, работал с ним, учился у него или просто болел за его команды.

Эдуард Сандлер оставил огромный след в спортивной жизни региона. Под его руководством клубы «Динамо» достигали успехов, а сам он воспитал не одно поколение спортсменов и наставников. Коллеги, ученики и друзья вспоминали его как человека редкой душевной щедрости и профессионала высочайшего уровня.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.