На Камчатке 25-летний водитель предстанет перед судом за травмы женщины в ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском утверждено обвинительное заключение против 25-летнего жителя Елизова, который в апреле этого года стал виновником серьезной аварии. Молодой человек арендовал автомобиль и двигался по городу с превышением скорости. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На нерегулируемом перекрестке при повороте направо он не справился с управлением – машину занесло, и произошло столкновение с автомобилем, которым управляла женщина. В результате она получила травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

Оба водителя были госпитализированы. Пострадавшая провела два месяца на лечении и сейчас проходит реабилитацию. Подсудимый свою вину признал и уже передал женщине деньги в счет компенсации материального ущерба.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Теперь суд определит наказание – за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, предусмотрено до двух лет лишения свободы. Однако признание вины и компенсация могут смягчить приговор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.