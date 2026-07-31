Мужчина отсудил полмиллиона рублей у соседа за потоп на Камчатке Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Камчатке мужчина отсудил более полумиллиона рублей у соседа за испорченный ремонт. Житель села Мильково уехал в отпуск и забыл закрыть балкон, из-за чего лопнули батареи и кипяток хлынул этажом ниже. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Коммунальная авария произошла в морозный январский день. Мужчина вызвал аварийную бригаду, когда с потолка полилась вода. Специалистам пришлось вскрывать пустую квартиру. Внутри стоял сильный холод: оказалось, что уехавший в отпуск хозяин оставил балконную дверь открытой. При температуре около минус 40 градусов радиаторы перемерзли, и одна из батарей лопнула.

Пострадавший сосед обратился в суд. Ответчик не признал вину, заявив, что балкон закрывал, а сама квартира ему не принадлежит. Однако суд решил иначе.

«Вред имуществу истца причинен по вине ответчика, который перед тем, как покинуть квартиру на длительный срок, не учел суровый климат», – рассказали в суде.

С виновника аварии взыскали ущерб и судебные расходы на общую сумму более 500 тысяч рублей.

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