Мужчина зарезал коллегу на борту рыболовецкого судна на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 20-летнего жителя Кузбасса обвиняют в убийстве своего коллеги. Конфликт между двумя приезжими работниками произошел на борту рыболовецкого судна в селе Пахачи. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вечером 29 июля 2026 года мужчины поругались на борту пришвартованного судна. Во время ссоры житель Кузбасса схватил кухонный нож и ударил 25-летнего жителя Бурятии в спину. Его доставили в больницу, но из-за повреждения жизненно важных органов мужчина скончался. Полицейские задержали подозреваемого и доставили его к следователям в Елизово.

«Следствием инициировано ходатайство перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в СУ СК по Камчатскому краю.

Расследование продолжается. По факту поножовщины открыто уголовное дело об убийстве.

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