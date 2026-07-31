Задержка зарплаты обошлась торговой компании в 157 тысяч рублей на Чукотке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке торговую компанию обязали выплатить трем сотрудникам компенсацию за задержку заработной платы. Работодатель задолжал людям 1,5 миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее после вмешательства прокуратуры Иультинского района предприятие полностью погасило долг по зарплате перед работниками. Однако руководство компании не выплатило людям положенную по закону компенсацию за нарушение сроков расчета. Чтобы защитить трудовые права граждан, прокурор обратился с исковым заявлением в суд.

«Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с НАО "Чукотская торговая компания" в пользу работников взыскана компенсация», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Размер выплаты за несвоевременную выдачу зарплаты составил более 157 тысяч рублей.

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