Сварщик упал с высоты на рыбоперерабатывающем заводе на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке прокуратура Соболевского района организовала проверку после травмирования рабочего на производстве. Сварщик упал с высоты на территории рыбоперерабатывающего завода. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несчастный случай произошел в селе Соболево. 42-летний мужчина занимался демонтажем металлической конструкции. Во время работы он сорвался и упал с высоты около двух метров. Пострадавший получил серьезные травмы – у него диагностировали закрытые переломы бедра и предплечья.

«В ходе надзорных мероприятий прокурор даст оценку соблюдению работодателем законодательства об охране труда», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Если во время проверки обнаружатся нарушения, ведомство примет строгие меры реагирования. Сейчас следственные органы также проводят процессуальную проверку по факту случившегося. Ее результаты поставлены на контроль прокуратуры.

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