Открытие туристической велотропы перенесли из-за шторма в Приморье Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке отменили торжественное открытие Русской велотропы и знака Нулевого километра. Мероприятие перенесли на другой день из-за надвигающегося на регион шторма. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Официальное открытие масштабного туристического маршрута на Русском острове должно было состояться в эти выходные. Однако синоптики объявили в крае штормовое предупреждение. Из-за прогнозируемых ливней и сильного ветра организаторы решили отложить праздник.

Кроме открытия велотропы, по погодным условиям не состоится Ярмарка приморских мастеров на мысе Ахлестышева.

«В предстоящие выходные в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим открытие Русской велотропы и Нулевого километра переносится на другой день», – рассказали в администрации Владивостока.

Новую дату проведения мероприятий объявят позже.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.