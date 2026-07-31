Водитель автобуса выехал на встречку и едва не сбил пешехода в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полиция ищет водителя пассажирского автобуса после публикации видео в социальных сетях. Мужчина выехал на встречную полосу и не пропустил человека на пешеходном переходе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нарушение произошло на улице Калинина. Водитель общественного транспорта проехал по зебре и не уступил дорогу пешеходу. Кроме того, чтобы объехать препятствие, маршрутный автобус выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки.

Правоохранители напомнили, что за отказ пропустить пешехода предусмотрен штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. За выезд на встречную полосу водителю придется заплатить еще 2250 рублей.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас полиция выясняет личность нарушителя. По результатам проверки сотрудники примут решение о наказании.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.