Предпринимателя обязали вернуть аванс за несданный дизайн-проект в Приморье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке гостиница отсудила у индивидуального предпринимателя 538,5 тысячи рублей неосновательного обогащения. Дизайнер не выполнила работу по договору и отказалась возвращать выданный ей аванс. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По договору подрядчик должен был разработать документацию для номеров, подготовить дизайн-проект коридоров и холлов, а также вести авторский надзор. Стоимость услуг составила 1,07 миллиона рублей.

Представители отеля выплатили аванс в размере 538,5 тысячи рублей. Однако дизайнер не выполнила обязательства в срок. Гостиница расторгла договор и потребовала вернуть деньги, а также выплатить 107,7 тысячи рублей неустойки. Исполнитель проигнорировала претензию. Заказчик обратился в Арбитражный суд. Судья изучил материалы дела и встал на сторону истца.

«Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

С ответчика принудительно взыскали всю сумму неосвоенного авансового платежа и положенные штрафные санкции.

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