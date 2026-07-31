Троих черных копателей с металлоискателями поймали в Приморье Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье осудят троих жителей Артема за незаконный поиск древностей. Мужчины использовали металлоискатели на объекте культурного наследия и повредили вековой исторический слой земли. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Незаконные раскопки прошли в мае 2025 года возле поселка Штыково. Эта территория включена в официальный перечень объектов культурного наследия. Обвиняемые ради обогащения искали древности с помощью металлоискателей. Они разрушили историческую почву, в которой содержались вековые следы пребывания человека.

Противоправную деятельность мужчин выявили и пресекли сотрудники приморского управления ФСБ. По оценкам специалистов, раскопки нанесли невосполнимый вред истории и культуре государства.

«Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение. Обвиняемые ответят перед судом за незаконный поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств.

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