17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке водитель с 36-летним стажем спровоцировал аварию с участием подростка. Мужчина за рулем минивэна не убедился в безопасности маневра и врезался в мопед, которым управлял несовершеннолетний парень без прав. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации, ДТП произошло днем 30 июля на улице Доронина. 69-летний водитель Honda Freed только начал движение, но сразу совершил столкновение с мопедом Honda Dio. 17-летний парень получил травмы. Медики забрали несовершеннолетнего в больницу для стационарного лечения, а разбитый мопед отправили на стоянку временного содержания.

Прибывшие автоинспекторы выяснили, что пенсионер в момент аварии был абсолютно трезв. В текущем году за нарушение правил дорожного движения его не привлекали.

«Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

По факту происшествия составлен административный материал. Инспекторы продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП с пострадавшим.

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