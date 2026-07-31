Мужчину осудят за смерть девочки от удара током в Приморье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье 47-летнего мужчину будут судить за смерть 13-летней девочки от удара током. Местный житель незаконно разместил под линией электропередач грунт и строительные блоки, из-за чего ребенок смог дотянуться до проводов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла в июле 2025 года в Большом Камне. Мужчина без разрешения занял участок в охранной зоне ЛЭП. Он разместил там землю и бетонные блоки. Из-за получившейся возвышенности доступ к проводам оказался открыт. 13-летняя девочка залезла на эту насыпь, коснулась оголенного провода и погибла.

«Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении 47-летнего местного жителя», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу.

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