Космонавт из Кузбасса Александр Гребенкин готовится к полету на МКС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Центре подготовки состоялась первая совместная тренировка дублирующего экипажа 76-й экспедиции на МКС. В состав команды вошел известный кузбасский космонавт Александр Гребенкин. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщает «Сiбдепо», вместе с Александром Гребенкиным в тренировке участвовали космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт NASA Маркос Берриос. Команда полностью прошла циклограмму полета на тренажере корабля «Союз МС». Специалисты отработали предстартовую подготовку, контроль герметичности, переход на ручное управление и автоматическое причаливание.

По словам командира Олега Кононенко, это была штатная работа. На следующих тренировках основной упор будет сделан на нештатные ситуации.

«Моя задача – работать строго по бортовой документации и указаниям командира», – рассказал бортинженер Александр Гребенкин.

Подготовка экипажа к будущей длительной экспедиции на Международную космическую станцию продолжается.

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