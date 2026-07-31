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НовостиОбщество31 июля 2026 8:10

Снегоходный мост смыло на туристическом маршруте на Камчатке

Путешественникам придется обходить опасный участок
Алина ВЕСНИНА
Снегоходный мост смыло на туристическом маршруте на Камчатке

Снегоходный мост смыло на туристическом маршруте на Камчатке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вода смыла снегоходный мост на туристическом маршруте «Авачинский – Центральный». Сотрудники природного парка предупредили путешественников. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее мост упоминался как пригодный для использования. Теперь из-за разрушения переправы пройти этот участок стало сложнее. Туристам предлагают единственный безопасный вариант – совершить обход по снежнику. Специалисты просят учитывать эти изменения при планировании походов. Гостям советуют соблюдать повышенную осторожность на измененном отрезке пути.

«Сообщаем, что снегоходный мост, указанный ранее в информации о состоянии маршрута в оперативной сводке, также был смыт», – рассказали в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Сотрудники парка рекомендуют туристам уточнять самую актуальную информацию о состоянии троп прямо перед выходом на маршрут.

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