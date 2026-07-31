Снегоходный мост смыло на туристическом маршруте на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вода смыла снегоходный мост на туристическом маршруте «Авачинский – Центральный». Сотрудники природного парка предупредили путешественников. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее мост упоминался как пригодный для использования. Теперь из-за разрушения переправы пройти этот участок стало сложнее. Туристам предлагают единственный безопасный вариант – совершить обход по снежнику. Специалисты просят учитывать эти изменения при планировании походов. Гостям советуют соблюдать повышенную осторожность на измененном отрезке пути.

«Сообщаем, что снегоходный мост, указанный ранее в информации о состоянии маршрута в оперативной сводке, также был смыт», – рассказали в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Сотрудники парка рекомендуют туристам уточнять самую актуальную информацию о состоянии троп прямо перед выходом на маршрут.

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