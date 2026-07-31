Пепел от вулкана Шивелуч поднялся на 10 километров на Камчатке Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 10 километров над уровнем моря. Очередное мощное извержение зафиксировали установленные камеры видеонаблюдения. Кадры с места природного события появились в Сети. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очередное извержение вулкана произошло 31 июля. Камеры наблюдения засняли поднимающийся высоко в небо огромный столб пепла. Снимки были сделаны аппаратурой в 17:08 по местному времени. Специалисты проанализировали полученные изображения и зафиксировали масштаб произошедшего. Судя по видеоданным, общая высота этого выброса составила около 10 километров.

«По видеоданным высота пеплового выброса Шивелуча составила около 10000 метров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

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