Смертельное ДТП произошло на 713-м километре дороги «Уссури» в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Надеждинском районе Приморья произошло смертельное ДТП. На 713-м километре дороги А-370 «Уссури» водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария случилась на трассе в направлении Уссурийска. По предварительной информации, 50-летний водитель за рулем Mazda Tribute не выбрал безопасную скорость, из-за чего потерял контроль над машиной. Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. Мужчина погиб на месте происшествия до приезда медиков. На место аварии прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

«Проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Инспекторы призывают всех участников движения соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге.

ДТП произошло в Надеждинском районе Приморья Видео: УМВД России по Приморскому краю

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