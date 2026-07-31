Очень сильные дожди накроют Приморье 1 августа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 августа в Приморье ожидаются сильные, а местами очень сильные дожди. На западе и южном побережье будет дуть сильный южный ветер. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем воздух прогреется от +21 до +26 градусов. На востоке края будет чуть прохладнее – от +17 до +22 градусов.

Во Владивостоке облачно, пройдет небольшой, временами умеренный дождь. Юго-восточный ветер усилится. Днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов. Температура воды в Амурском заливе составляет +23 градуса.

В Уссурийске облачно. Днем начнется сильный дождь, который к вечеру только усилится. Воздух прогреется от +23 до +25 градусов.

В Находке тоже облачно. Днем пройдет дождь, который перейдет в сильный ближе к вечеру. Ветер юго-восточный, умеренный. Дневная температура составит от +23 до +25 градусов. Температура воды в заливе Находка – около +21 градуса, а в заливе Посьета – до +23 градусов.

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