Полиция назвала подтопленные участки дорог в четырех округа Приморья

Сильные дожди привели к переливам на дорогах в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье из-за обильных дождей уровень воды в водоемах превысил нормативные значения. Дороги в четырех муниципалитетах оказались подтоплены. На опасных участках движение контролируют инспекторы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подтопления проезжей части зафиксировали в Хасанском, Михайловском, Анучинском и Пограничном округах. В Хасанском округе на выезде из села Барабаш затруднен проезд для легковых машин. К селу Гвоздево и поселку Приморский организовали движение по объездным путям. В Михайловском округе водители легковушек не могут проехать по дороге Ширяевка – Тарасовка. На дорогах Анучинского и Пограничного округов вода тоже вышла на асфальт, но проезд пока открыт для всех.

Водителей призывают соблюдать осторожность, заранее корректировать маршруты и по возможности отказаться от междугородних поездок.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойного транспортного сообщения организовано движение по объездным маршрутам», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

В сложных погодных условиях все экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

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