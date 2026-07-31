В Анучинском округе Приморья перекрыли дорогу из-за схода селя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Анучинском округе Приморья сошел сель. Грязевой поток заблокировал автомобильную дорогу между населенными пунктами Смольное и Виноградовка. Мощные осадки спровоцировали движение грунта прямо на проезжую часть. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за обрушения земли проезда на данном участке трассы сейчас нет. Дорога временно закрыта абсолютно для всех видов транспортных средств. Водителям рекомендуют отложить поездки в этом направлении.

«Анучинский округ сход сели на проезжую часть между Смольным и Виноградовкой. Проезда нет для всех видов транспортных средств, на участок направлена техника для восстановления проезда», – рассказали в министерстве транспорта Приморского края.

На участке работает экскаватор и направлен грейдер.

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