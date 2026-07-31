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НовостиОбщество31 июля 2026 9:55

Осужденная за поджог иномарки женщина не смогла обжаловать приговор на Камчатке

Виновница выплатит владельцу сгоревшей машины 363 тысячи рублей
Алина ВЕСНИНА
Осужденная за поджог иномарки женщина не смогла обжаловать приговор на Камчатке

Осужденная за поджог иномарки женщина не смогла обжаловать приговор на Камчатке

Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 56-летнюю женщину осудили за умышленное уничтожение чужого имущества. Она хотела отомстить бывшему сожителю и сожгла автомобиль, но перепутала машины. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Осенью прошлого года женщина из личной неприязни решила сжечь транспортное средство своего бывшего. Она купила горючее и подожгла припаркованную на улице Карла Маркса «Субару Плео». Машина выгорела полностью. Позже выяснилось, что владельцем авто был не бывший сожитель, а его друг. Сумма ущерба составила почти 350 тысяч рублей.

Полицейские нашли поджигательницу. Во время следствия она во всем созналась, но в суде изменила показания и отказалась признавать вину. Защита попыталась обжаловать решение в краевом суде, требуя оправдания, но судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения.

«Петропавловск-Камчатский городской суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Приговор вступил в законную силу. Осужденная обязана выплатить владельцу сгоревшего авто 363 тысячи рублей за ущерб и оценку. Ей запрещено менять место жительства без уведомления, также женщина должна отмечаться раз в месяц.

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