Осужденная за поджог иномарки женщина не смогла обжаловать приговор на Камчатке Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 56-летнюю женщину осудили за умышленное уничтожение чужого имущества. Она хотела отомстить бывшему сожителю и сожгла автомобиль, но перепутала машины. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Осенью прошлого года женщина из личной неприязни решила сжечь транспортное средство своего бывшего. Она купила горючее и подожгла припаркованную на улице Карла Маркса «Субару Плео». Машина выгорела полностью. Позже выяснилось, что владельцем авто был не бывший сожитель, а его друг. Сумма ущерба составила почти 350 тысяч рублей.

Полицейские нашли поджигательницу. Во время следствия она во всем созналась, но в суде изменила показания и отказалась признавать вину. Защита попыталась обжаловать решение в краевом суде, требуя оправдания, но судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения.

«Петропавловск-Камчатский городской суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Приговор вступил в законную силу. Осужденная обязана выплатить владельцу сгоревшего авто 363 тысячи рублей за ущерб и оценку. Ей запрещено менять место жительства без уведомления, также женщина должна отмечаться раз в месяц.

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