Мощный паводок смыл мост в Партизанском округе Приморья Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье мощный паводок разрушил мост в Партизанском округе. Из-за обрушения конструкции нарушилось прямое автомобильное сообщение с селом Слинкино. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Населенный пункт оказался временно отрезан от прямого транспортного сообщения. Сейчас проехать в село можно только в объезд через Чугуевский округ. Чтобы люди могли перебираться на другой берег, в ближайшее время будет решаться вопрос об устройстве безопасной лодочной переправы. По информации спасателей, электроснабжение и связь в самом селе работают в штатном режиме, отключений нет.

В Слинкино продолжает работу фельдшерско-акушерский пункт. В селе имеется необходимый запас важных медикаментов и продуктов питания.

«Завоз продуктов запланирован на завтра», – рассказали в министерстве транспорта Приморского края.

Специалисты профильных ведомств продолжают следить за паводковой обстановкой в округе.

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