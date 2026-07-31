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НовостиОбщество31 июля 2026 10:18

Полиция поймала четырех жителей Камчатки за незаконную рыбалку

Ущерб от вылова лосося составил более двух миллионов рублей
Алина ВЕСНИНА
Полиция поймала четырех жителей Камчатки за незаконную рыбалку

Полиция поймала четырех жителей Камчатки за незаконную рыбалку

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке полицейские пресекли сразу несколько фактов незаконной добычи рыбы лососевых пород. Браконьеров поймали во время оперативно-профилактической операции «Путина-2026». Мужчины нанесли государству ущерб на сумму более двух миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Самый крупный улов оказался у 33-летнего бригадира родовой общины. Мужчина с помощью лодки и сети незаконно добыл 179 экземпляров кеты и заготовил 58 килограммов икры в районе мыса Левашова. Его ущерб оценили в 1,77 миллиона рублей.

Еще одного браконьера поймали в Вилючинске. Там 18-летний парень незаконно добыл 11 лососей с помощью резинового костюма и сети. Также на реке Плотникова 26-летний местный житель выловил семь нерок с помощью надувной лодки, а на реке Камчатка 28-летний мужчина добыл шесть нерок.

«По всем фактам проводятся следственные действия. В отношении задержанных избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сейчас по выявленным фактам открыты уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов. Полицейские изъяли у нарушителей лодки, сети и автомобили.

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