Полиция поймала четырех жителей Камчатки за незаконную рыбалку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке полицейские пресекли сразу несколько фактов незаконной добычи рыбы лососевых пород. Браконьеров поймали во время оперативно-профилактической операции «Путина-2026». Мужчины нанесли государству ущерб на сумму более двух миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Самый крупный улов оказался у 33-летнего бригадира родовой общины. Мужчина с помощью лодки и сети незаконно добыл 179 экземпляров кеты и заготовил 58 килограммов икры в районе мыса Левашова. Его ущерб оценили в 1,77 миллиона рублей.

Еще одного браконьера поймали в Вилючинске. Там 18-летний парень незаконно добыл 11 лососей с помощью резинового костюма и сети. Также на реке Плотникова 26-летний местный житель выловил семь нерок с помощью надувной лодки, а на реке Камчатка 28-летний мужчина добыл шесть нерок.

«По всем фактам проводятся следственные действия. В отношении задержанных избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сейчас по выявленным фактам открыты уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов. Полицейские изъяли у нарушителей лодки, сети и автомобили.

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