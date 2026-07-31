Угроза ареста недвижимости заставила жителя Приморья погасить долг Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Приморья выплатил бывшей жене 1,7 миллиона рублей долга. Мужчина полностью погасил сумму только после того, как судебные приставы арестовали его банковские счета и автомобиль. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Исполнительное производство о разделе имущества между супругами находилось в отделении Дальнереченска. Мужчина не захотел добровольно выплачивать положенную сумму. После истечения сроков сотрудники ведомства заблокировали счета должника и наложили арест на его машину.

Кроме этого, в собственности у местного жителя находились еще три объекта недвижимости. Он испугался, что следующим шагом приставы арестуют и продадут его жилье в счет погашения долга.

«Осознав, что следующим шагом сотрудников органа принудительного исполнения может быть наложение ограничений, мужчина принял решение полностью рассчитаться с бывшей супругой», – рассказали в ГУФССП России по Приморскому краю.

Сейчас вся задолженность погашена. Исполнительное производство полностью окончено.

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