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НовостиОбщество31 июля 2026 10:46

Угроза ареста недвижимости заставила жителя Приморья погасить долг

Мужчина выплатил бывшей супруге 1,7 миллиона рублей
Алина ВЕСНИНА
Угроза ареста недвижимости заставила жителя Приморья погасить долг

Угроза ареста недвижимости заставила жителя Приморья погасить долг

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Приморья выплатил бывшей жене 1,7 миллиона рублей долга. Мужчина полностью погасил сумму только после того, как судебные приставы арестовали его банковские счета и автомобиль. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Исполнительное производство о разделе имущества между супругами находилось в отделении Дальнереченска. Мужчина не захотел добровольно выплачивать положенную сумму. После истечения сроков сотрудники ведомства заблокировали счета должника и наложили арест на его машину.

Кроме этого, в собственности у местного жителя находились еще три объекта недвижимости. Он испугался, что следующим шагом приставы арестуют и продадут его жилье в счет погашения долга.

«Осознав, что следующим шагом сотрудников органа принудительного исполнения может быть наложение ограничений, мужчина принял решение полностью рассчитаться с бывшей супругой», – рассказали в ГУФССП России по Приморскому краю.

Сейчас вся задолженность погашена. Исполнительное производство полностью окончено.

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