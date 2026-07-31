Прокуратура проверит обстоятельства разрушения моста в Приморье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье прокуратура начала проверку после обрушения моста в Партизанском округе. Сооружение разрушилось на слиянии двух рек – Анучинки и Партизанской. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за обрушения проезд на этом участке полностью перекрыт. Движение транспорта остановлено, проехать в село Слинкино можно только в объезд через Чугуевский округ. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место выехал прокурор Партизанского района Александр Смирнов.

Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за эксплуатацию моста. Правоохранители проверят, насколько своевременно выявлялись и устранялись дефекты конструкции.

«По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Восстановление транспортной доступности и обеспечение безопасности на участке сейчас находятся на особом контроле надзорного ведомства.

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