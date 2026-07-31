Заболевания сердца остаются главной причиной смертности в Приморье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности населения. Врачи назвали главные факторы риска для жителей региона: курение, повышенный холестерин, ожирение и сахарный диабет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Только за первое полугодие заболевания системы кровообращения впервые выявили у 4,6 тысячи человек. Главный внештатный кардиолог края Дмитрий Богданов рассказал, что нарушения могут долгое время никак себя не проявлять. Именно поэтому важно регулярно проходить бесплатную диспансеризацию, где специалисты уделяют особое внимание ранней диагностике. В этом году пациентам проводят расширенный анализ липидного профиля.

Результаты обследований показывают тревожную статистику. Повышенный уровень холестерина выявили у 77 тысяч жителей, а нарушения углеводного обмена – почти у 15 тысяч человек.

«По итогам профилактических обследований почти 40 тысяч жителей региона продолжают курить», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Медики напоминают, что своевременная диагностика и отказ от вредных привычек значительно снижают риск развития тяжелых хронических заболеваний и помогают сохранить здоровье на долгие годы.

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