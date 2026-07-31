Два пепловых выброса произошло на вулкане Шивелуч на Камчатке 1 августа Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вулкан Шивелуч продолжает наращивать активность – за последние сутки зафиксированы три мощных пепловых выброса. 31 июля в 17:08 по видеоданным столб пепла поднялся примерно на 10000 метров над уровнем моря. А в ночь на 1 августа произошло еще два выброса: в 02:36 и 02:44 – высотой 7000 и 7800 метров соответственно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пока угрозы для населенных пунктов нет. Специалисты КВЕРТ продолжают мониторинг ситуации. Жителям поселков, расположенных у подножия, рекомендуют не приближаться к склонам и следить за официальными сообщениями.

Вулкан остается одним из самых активных на полуострове, и его извержения могут продолжаться. Спасатели напоминают о мерах предосторожности на случай пеплопада – закрывать окна, не выходить на улицу без необходимости и использовать респираторы.

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