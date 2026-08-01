В Приморье из-за переливов 1 августа закрыт проезд на нескольких трассах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 1 августа, в нескольких округах Приморского края сохраняется сложная дорожная обстановка из-за переливов воды. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В Анучинском районе полностью закрыт проезд на 30-м километре трассы Анучино – Еловка – Муравейка – там глубина воды достигает полуметра. В Хасанском округе легковые машины не могут проехать между Барабашем и Приморским из-за множественных переливов глубиной до 70 сантиметров – объезд возможен через Безверхово.

В Хорольском округе затруднен проезд на 9-м километре дороги Хороль – Новобельмановка – Лучки: перелив глубиной 30 сантиметров и длиной 300 метров. В Черниговском районе нет проезда к селу Абражеевка из-за переливов глубиной до метра, а также в районе станции Депо в Сибирцево – там глубина воды до полуметра.

Водителям советуют по возможности воздержаться от поездок в этих направлениях, а если поездка необходима – выбирать объездные пути и не пытаться преодолевать переливы на легковых авто. Дорожники начнут восстановительные работы после спада воды. Ситуация находится на контроле экстренных служб.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.