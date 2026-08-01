На Камчатке спасли трех женщин, застрявших на машине в лесу Фото: МЧС Камчатки

На Камчатке поздним вечером 31 июля спасатели МЧС пришли на помощь троим женщинам, которые застряли на машине в лесу. Они направлялись к источникам «Дикие озерки» в Елизовском округе по лесной дороге, но автомобиль увяз в бездорожье, и самостоятельно выбраться они не смогли. Путешественницы позвонили в службу «112», и на место выехала дежурная смена Камчатского спасательного центра на спецавтомобиле и квадроцикле. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Спасатели нашли женщин, убедились, что медицинская помощь им не требуется, и эвакуировали двоих до ближайшего населенного пункта. Хозяйка авто осталась на месте – позже машину вызволили ее знакомые. В МЧС напоминают: спасатели не эвакуируют застрявшие машины, они приходят на помощь только при угрозе жизни и здоровью людей.

При выезде на природу обязательно берите лопату, запас топлива и продуктов, теплые вещи, а также заряженный мобильный и спутниковый телефон. Не пытайтесь покорять лесные дороги на машинах, не предназначенных для бездорожья. Если попали в беду – звоните по номеру 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.