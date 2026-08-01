В Подмосковье фура насмерть сбила двух пенсионерок на пешеходном переходе Фото: Ольга ЮШКОВА.

В подмосковном Ногинске 31 июля в 17:30 произошла трагедия – грузовик насмерть сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Комсомольской. Пенсионерки 1956 и 1957 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Об этом сообщает «Российская газета».

57-летний водитель большегруза, который совершил наезд, задержан. В отношении него завели уголовное дело по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего – в частности, была ли у водителя техническая возможность остановиться и на какой скорости он двигался.

Водителю грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Полиция призывает водителей быть особенно внимательными на пешеходных переходах, а пешеходов – убеждаться в безопасности перед переходом дороги.

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