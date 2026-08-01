В Хасанский район Приморья направлены спасатели МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье из-за прогнозируемых опасных метеоявлений в Хасанский район в превентивных целях направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС. Спасатели уже на месте – в случае ухудшения обстановки они окажут помощь местным жителям. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, которые могут вызвать подъем уровней рек и подтопления низких участков. В Хасанском районе, где дороги и так страдают от переливов, ситуация требует особого внимания. Сейчас ГУ МЧС по Приморскому краю работает в режиме повышенной готовности.

Главное управление продолжает следить за развитием ситуации в регионе. Спасатели готовы к оперативному реагированию. Жителям и гостям района советуют следить за прогнозами, не рисковать на дорогах и в случае опасности звонить по номеру 112. О развитии обстановки будут информировать дополнительно.

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