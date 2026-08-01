В Приморье из-за переливов ограничен проезд на нескольких трассах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Приморья сообщает об ограничении движения на подтопленных участках дорог. В Михайловском округе на 149-м километре трассы Михайловка – Турий Рог со стороны села Кировка и Первомайка проезда нет – перелив глубиной 40 сантиметров. На трассе Спасск – Варфоломеевка на 3-м километре движение прекращено из-за перелива через объезд аварийного моста – объехать можно через Хабаровск – Владивосток – Константиновку – Буссевку. А вот на 13-м километре движение для легковых автомобилей открыто по мосту. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Водителей просят учитывать изменения в схемах движения, не пытаться преодолевать переливы и заранее планировать маршруты. При ухудшении погоды лучше воздержаться от поездок за город, а если выезд необходим – проверить исправность авто и строго соблюдать ПДД.

Инспекторы ДПС ориентированы на помощь участникам движения. В сложной ситуации рекомендовано обращаться в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники помогут вызвать техпомощь или эвакуатор.

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