Во Владивостоке водитель и кондуктор спасли пассажирку с приступом эпилепсии Фото: МУП «Городские маршруты»

Утром 31 июля во Владивостоке в автобусе маршрута №3 пассажирке внезапно стало плохо – у нее случился приступ эпилепсии. К счастью, это заметил кондуктор и тут же сообщил водителю. Автобус остановили на остановке «Рынок» в микрорайоне Восточный и сразу вызвали скорую. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пока медики ехали, экипаж оказал женщине первую помощь и не отходил от нее ни на шаг. Когда врачи прибыли, состояние пассажирки уже было удовлетворительным – ее осмотрели и отпустили. После этого автобус продолжил рейс.

«Выражаем благодарность экипажу – кондуктору Ларисе Кобзевой и водителю Алексею Скуратову – за своевременную помощь, неравнодушие и человеческое участие», – сообщили в МУП «Городские маршруты».

Благодаря их быстрым и правильным действиям женщина получила помощь вовремя, а инцидент закончился без тяжелых последствий.

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