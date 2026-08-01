Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов уходит в отставку после десяти лет работы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Баранов, глава ЗАТО Фокино, объявил о завершении своих полномочий после десяти лет руководства городским округом. На заседании Думы он отчитался о результатах работы за 2025 год – бюджет исполнен с ростом доходной части, собственные доходы выросли, увеличилась доля безвозмездных поступлений из краевого и федерального бюджетов. В рамках муниципальных программ профинансированы десятки мероприятий. Депутаты единогласно признали работу администрации удовлетворительной. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Теперь Дума начинает процедуру формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы. Баранов отметил, что за годы его работы Фокино поднялось с последней тройки муниципалитетов края до уверенной первой пятерки по основным показателям. А по ключевому критерию – доверию к Президенту и Губернатору – округ занимает первые места среди территорий.

«Я сделал все, что мог. Кто может – пусть сделает лучше меня», – заявил Александр Баранов.

Он поблагодарил депутатов за совместную работу, а жителей – за доверие и поддержку.

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