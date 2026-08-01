В Приморье 2 августа пройдут сильные дожди Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, погоду в Приморье будут определять атмосферные фронты. В южной половине края пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах - очень сильные. На севере - только небольшой дождь. Кое-где возможны грозы, а утром - туман. Ветер южный умеренный, на западе и южном побережье усилится до сильного. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ночью температура +15…+20 градусов, на севере прохладнее - от +9 до +14 градусов. Днем +21…+26 градусов, а в северных районах воздух прогреется до +27…+32 градуса.

Во Владивостоке будет пасмурно и дождливо, утром - сильный дождь. Ветер юго-восточный, от умеренного до сильного. Ночью +18…+20 градусов, днем +20…+22 градуса. В Уссурийске - пасмурно, ночью сильный дождь, днем +22…+24 градуса. В Находке - облачно, дождь временами сильный, днем +22…+24 градуса.

Температура воды в Амурском заливе составит +22 градуса, в заливе Находка +20 градусов, в заливе Посьет +23 градуса.

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