Первый туристический поезд Владивосток – Суйфэньхэ прошел таможню без нарушений Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первые два рейса прямого туристического поезда по маршруту Владивосток – Суйфэньхэ (КНР) успешно прошли таможенный контроль. Сотрудники ЖДПП Пограничный проверили багаж 48 членов экипажа и 738 туристов – все пассажиры, не покидая вагонов, оперативно оформили все необходимые процедуры со стороны таможни и погранслужбы. Нарушений не выявлено. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«Запуск прямого железнодорожного сообщения стал важным шагом в восстановлении трансграничных туристических потоков между Россией и Китаем. Маршрут будет пользоваться высоким спросом у жителей Дальнего Востока и Сибири», – отметил начальник поста Алексей Канин.

После успешного тестового запуска планируется сделать маршрут регулярным. Это позволит значительно увеличить туристический поток и укрепить экономические и культурные связи между странами.

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