С пермского дроппера взыскали 5,5 млн рублей в пользу пенсионера из Приморья Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье прокуратура через суд взыскала с жителя Перми более 5,5 миллиона рублей, которые он получил от пенсионера из Дальнереченска в ходе мошеннической схемы. В 2024 году потерпевший поверил в розыгрыш курса по финансовой грамотности в интернете – его убедили переводить деньги через популярное приложение, якобы для участия в биржевых торгах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На самом деле все средства – более 4 миллионов рублей – ушли на счет «дроппера», который предоставил свою банковскую карту для незаконных операций.

Дальнереченский межрайонный прокурор подал иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Суд требования удовлетворил – с ответчика взыскали около 5,5 миллиона рублей, включая проценты в размере 1,4 миллиона.

Фактическое исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.