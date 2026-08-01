Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушили Фото: МЧС Приморья

Во Владивостоке огнеборцы МЧС полностью ликвидировали пожар на складе DNS на улице Днепровской – это произошло 1 августа в 18:26. Здание выгорело полностью на площади около 5000 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Сейчас дознаватели проводят проверку, чтобы установить причину и все обстоятельства происшествия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Напомним, сообщение о возгорании поступило 31 июля в 07:16, и уже через шесть минут первые пожарные расчеты были на месте. К их прибытию здание уже полыхало, густой черный дым поднимался над районом. Огнеборцы сделали все, чтобы пламя не перекинулось на соседние постройки. Однако тушение осложняли сильный ветер и низкое давление в гидрантах – воду подвозили автоцистернами, в том числе от администрации города.

Погибших и пострадавших нет, расследование продолжается.

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