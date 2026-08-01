Уровень воды достигнет опасных отметок на двух реках в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Яковлевском округе Приморья 2 и 3 августа ожидаются опасные гидрологические явления на реках. Из-за дождевого паводка вода может затопить дороги и пониженные участки в населенных пунктах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По прогнозам синоптиков, критический подъем воды ожидается 2 августа на реке Варфоломеевка возле одноименного села. На следующий день паводок доберется до нижнего течения реки Арсеньевка у села Яковлевка. Существует серьезный риск затопления сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов.

Местным жителям рекомендуют заранее собрать документы в герметичную упаковку, подготовить вещи первой необходимости и перевести домашних животных в безопасные места.

«При получении информации о начале эвакуации не препятствуйте работе спасателей и представителей органов власти, следуйте в пункты временного размещения», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

За отказ покинуть территорию при угрозе чрезвычайной ситуации предусмотрена административная ответственность. В случае опасности людям необходимо звонить по единому номеру 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.