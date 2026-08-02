Более 120 профильных классов для старшеклассников откроют во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новом учебном году в школах Владивостока откроют 89 профильных и 37 специализированных десятых классов. Образовательные программы с погружением в будущую профессию охватят более шести тысяч старшеклассников. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для подростков подготовили 25 специализированных направлений. Школьники смогут углубленно изучать медицину, судостроение, логистику, дипломатию, инженерию и другие дисциплины. Также в школах появятся прокурорские, таможенные и архитектурные классы.

Обучение строится не только на теории, но и на проектных задачах и практике. Для этого школы тесно сотрудничают с местными предприятиями, вузами и профильными ведомствами.

«Специализированные классы помогают старшеклассникам либо углубленно подготовиться к выбранной профессии, либо попробовать разные направления и сделать осознанный выбор», – рассказал первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Программа обучения пользуется популярностью, а многие ведомства берут шефство над школами. Всего в 10-х и 11-х классах будет работать 242 профильных и специализированных направления.

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