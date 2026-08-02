Прокуратура проверит обстоятельства обрушения моста в Приморье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Шкотовском округе Приморья частично обрушился мост через реку Шкотовка. Сооружение находится на дороге, ведущей к селу Новороссия. Выяснением обстоятельств происшествия занялась прокуратура. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за обрушения конструкции проезд на участке полностью перекрыли. Для осмотра повреждений на место выехал Большекаменский межрайонный прокурор Станислав Сураев. Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за эксплуатацию сооружения. Правоохранители проверят, насколько своевременно они выявляли и устраняли дефекты моста до его обвала.

«По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Восстановление безопасного транспортного сообщения на аварийном участке находится на контроле надзорного ведомства.

Мост на пути в село Новороссия обрушился в Приморье Видео: прокуратура Приморья

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