Два землетрясения магнитудой 5.7 произошли у берегов Камчатки Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке сейсмологи зафиксировали сразу три землетрясения менее чем за сутки. Подземные толчки разной силы произошли у берегов полуострова 2 августа. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первое землетрясение магнитудой 4.0 зарегистрировали в 4:25. Эпицентр располагался на глубине почти 45 километров, всего в 175 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН, утром приборы зафиксировали еще два более мощных удара. В 8:02 произошло землетрясение магнитудой 5.7. Очаг залегал на глубине восьми километров в 443 километрах от столицы края. Спустя четыре часа, в 12:13, произошел еще один толчок такой же силы. На этот раз очаг находился на глубине 31 километр.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате сейсмических событий не поступало. Аппаратура продолжает мониторинг активности в акватории.

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