Мужчина утонул во время купания на косе Назимова в Приморье Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморским крае трагически погиб 53-летний мужчина. Отдыхающий утонул во время купания в заливе Посьета в Хасанском округе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия на воде произошла днем 1 августа. Мужчина купался на популярной у туристов косе Назимова. В какой-то момент отдыхающий начал тонуть. На помощь бросились очевидцы. Люди смогли извлечь пострадавшего из воды на берег. Они пытались оказать мужчине первую помощь до приезда врачей, но реанимировать его не удалось.

«Очевидцы извлекли мужчину из воды и оказывали первую помощь. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть мужчины», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В настоящее время полиция и следователи устанавливают точные причины и обстоятельства гибели отдыхающего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.