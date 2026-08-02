Женщина лишилась сбережений после звонка от сотового оператора на Чукотке Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке 63-летняя жительница Певека лишилась 250 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Они убедили женщину, что ей необходимо продлить срок действия договора на мобильную связь. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сначала женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей сотового оператора. Она попросила продиктовать код из смс для продления действия сим-карты. Как только пенсионерка назвала цифры, ей пришло сообщение о запросе данных с портала «Госуслуги» с просьбой перезвонить по указанному номеру.

Трубку взял мужчина, который назвался сотрудником банка. Он рассказал, что женщина нарушила правила, передав код третьим лицам. Мошенник убедил потерпевшую спасти свои деньги и перевести их на «безопасный счет». В итоге жительница Певека отправила аферистам 250 тысяч рублей.

«По данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие», – рассказали в УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников. В полиции напоминают, что у сим-карт нет срока действия, и продлевать их не нужно.

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