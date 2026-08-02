Пожилая женщина получила травмы после нападения на улице в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье прокуратура взяла на контроль проверку информации об избиении 85-летней пенсионерки. Сообщения о нападении на жительницу Артема появились в социальных сетях 30 июля. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После публикаций полиция начала проверку. Специалистам предстоит выяснить, кто и при каких обстоятельствах нанес травмы пожилой женщине. За ходом разбирательства внимательно следит прокуратура Артема.

Сотрудники надзорного ведомства убедятся, что проверка проводится своевременно и в полном объеме, а все права пострадавшей пенсионерки защищены должным образом.

«По данному факту правоохранительными органами организовано проведение процессуальной проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас выяснение всех деталей нападения на местную жительницу продолжается.

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