Спасатели откачивают воду из затопленных школ в Спасске-Дальнем Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Спасске-Дальнем спасатели продолжают ликвидацию последствий прохождения комплекса опасных метеорологических явлений. Сотрудники МЧС откачивают воду из подвалов учебных учреждений. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После обильных осадков вода скопилась в социально-значимых объектах города. Сейчас специалисты ведут откачку из подвалов средней общеобразовательной школы на улице Краснознаменной. Также техника работает в здании детско-юношеской спортивной школы на улице Уборевича. Сотрудники чрезвычайного ведомства помогают городу справляться с последствиями ливней уже не первый день.

«Вчера сотрудники чрезвычайного ведомства привлекались для откачки воды из подвалов трех социально-значимых объектов», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Работы на затопленных объектах продолжаются до полного осушения помещений.

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