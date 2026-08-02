Следственный комитет начал проверку после обрушения моста в Приморье Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В Приморье следственный комитет начал проверку после обрушения моста в Шкотовском округе. Дорожное сооружение частично обвалилось на реке Шкотовка по пути в село Новороссия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обрушение автомобильного моста произошло 2 августа. Проезд на этом участке полностью перекрыт, а движение транспорта временно прекращено. По предварительной информации, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Они дадут правовую оценку действиям лиц, отвечавших за техническое состояние сооружения, и проверят, насколько своевременно выявлялись его дефекты.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в СУ СК России по Приморскому краю.

В настоящее время на аварийном участке продолжаются необходимые следственные действия.

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