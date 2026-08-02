Проезд под железнодорожным мостом закрыли из-за паводка в Спасске-Дальнем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Спасске-Дальнем временно закрыли проезд для всех видов транспорта под железнодорожным мостом. Движение автомобилей остановили из-за выхода воды на проезжую часть. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ограничения ввели на участке автомобильной дороги по улице Кулешовская. Из-за обильных осадков вода вышла на дорогу и сделала проезд небезопасным. Водителям придется заранее корректировать свои маршруты и искать объездные пути.

«На участке дороги по улице Кулешовская под железнодорожным мостом временно запрещен проезд транспорта из-за выхода воды на дорогу», – рассказали в администрации Спасска-Дальнего.

Специалисты продолжают мониторинг дорожной обстановки в муниципалитете. Ограничения будут сняты, как только уровень воды спадет и проезд снова станет безопасным.

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