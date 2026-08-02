Паводковая ситуация начала стабилизироваться в селе Яковлевка в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Яковлевка паводковая ситуация начала стабилизироваться, и уровень воды постепенно падает. Местная река Гнилушка не разливалась так сильно с 1980 года. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спасатели краевого министерства ГО и ЧС приняли меры для оперативного отвода воды от села. Чтобы быстрее справиться с последствиями паводка и увеличить пропускную способность русла, на место направят дополнительную спецтехнику от агентства гидротехнических сооружений и мелиорации. Сейчас глава округа Алексей Коренчук лично контролирует ситуацию с подтопленными частными подворьями местных жителей.

«Паводковая ситуация в Яковлевке стабилизируется. Вода падает», – рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Специалисты профильных ведомств продолжают следить за уровнем рек и оказывать помощь населению в пострадавшем районе.

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